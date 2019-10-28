Совсем недавно компания Московские окна добавила в свой ассортимент новый и очень востребованный продукт специальные сетки от комаров с усиленными угловыми элементами и полотном сетки с новым высокопрочным покрытием Анти коготь. Что собой представляет полотно этой сетки и почему она не боится когтей? На стандартную алюминиевую основу (профиль) с усиленными соединительными углами, дополнительно устанавливается тоже усиленная, двух ручьевая поперечина, а поверх натянута специальная сетка Pet Screen, с переплетениями нитей из стекловолокна и для большей прочности покрытыми защитным составом на основе поливинилхлорида. Само покрытие нейтральное и экологически безопасное. Несмотря на то, что нити получаются более толстыми, а плетение сетки более плотное, поступлению свежего воздуха ваш дом не препятствует. А вот от вездесущего тополиного пуха и всевозможных насекомых гарантированно защитит. Полотно Pet Screen делает такую сетку необычайно прочной, ее практически нереально прорвать или каким-то образом испортить птичьими клювами или когтями ваших любимцев. При монтаже сеток системы Антикошка нами используются только металлические Z крепления и для жесткости дополнительно оснащаются фиксирующими креплениями по вертикали, уменьшая вероятность выпадения москитки вместе с представителем семейства кошачьих. Но всё-таки полную гарантию, что Мурзики как-то не изловчатся и не выдавят или сдвинут саму сетку, мы конечно дать не можем, ведь наши домашние любимцы очень умные и необычайно сообразительные! Уход за сеткой “Антикоготь” также очень простой, как и за стандартной рамочной сеткой, необходимо обязательно снимать на зимний период и как минимум раз в год промыть её тёплым моющим раствором.