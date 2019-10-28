Москитные сетки в Зеленограде
Москитные сетки популярны и наиболее востребованы весной и вначале летнего периода, являясь непреодолимой преградой для мух, комаров, и что немаловажно от тополиного пуха, аллергики оценят. Сетки от комаров, изготовленные нашими специалистами в Зеленограде, подойдут ко всем видам и типам окон раздвижным, пластиковым и даже к деревянным окнам.
Основной цвет алюминиевой рамки белый, но возможна её окраска в другие цвета.
В Зеленоградском подразделении нашей компании производятся несколько типов москитных сеток; стандартные рамочные, специальные усиленные (антикошка), раздвижные (для алюминиевых лоджий) два вида, лайт и стандарт.
Наибольшей популярностью у клиентов пользуются стандартная белая рамочная система антимоскитных сеток, они недорогие, надежные и практичные, легко снимаются, моются, простые в ремонте. Как правило, эти сетки изготовляются непосредственно в нашем Зеленограде, за день, два.
Описание различных систем москитных сеток
Ремонт москитной сетки
Со временем или по неосторожности, москитные сетки приходят в негодность. Но не торопитесь заказывать новые, в большинстве случаев их можно восстановить. Ремонт москитной сетки выйдет значительно дешевле. Например, заменить порванное полотно сетки, ручку или сломанный уголок, сможете сами. А приобрести необходимые комплектующие, можно в Зеленоградском офисе. А если нет желания самим заниматься ремонтом, обращайтесь к нам. Мы заберём у вас из дома испорченную сетку и вернём уже отремонтированную. И новая, старая сетка, прослужит ещё не один год.
Стандартная, рамочная москитная сетка
Рамочная противомоскитная сетка представляет собой прямоугольную, квадратную конструкцию, изготовленную из лёгкого белого или коричневого алюминиевого профиля с толщиной стенки 1 мм. и сечением 25х10,5мм. Отрезки рамочного профиля соединяются между собой пластиковыми уголками и усилены поперечной перемычкой. Для удобства пользования по боком рамки крепятся ручки пластиковые или матерчатые. По всему периметру основной рамки, специальным резиновым шнуром закатывается сетчатое полотно. К окну, стандартная сетка, крепится четырьмя пластиковыми (по желанию металлическими) крепёжными элементами, что позволяет её легко устанавливать, а при необходимости снимать. Полотно используемой нами сетки светло-серое, размер ячеи не превышает 1 на 1 мм. Этот цвет сетки очень практичен, он не такой маркий, органично смотрится в любом интерьере, и не испортит вид пластикового окна. Классическая рамочная сетка очень проста в использовании, легко ремонтируется и не требует сложного ухода. Главное не забывайте снимать ее на зиму и она прослужит вам долгие годы.
Москитная сетка Антикоготь или Антикошка
Совсем недавно компания Московские окна добавила в свой ассортимент новый и очень востребованный продукт специальные сетки от комаров с усиленными угловыми элементами и полотном сетки с новым высокопрочным покрытием Анти коготь. Что собой представляет полотно этой сетки и почему она не боится когтей? На стандартную алюминиевую основу (профиль) с усиленными соединительными углами, дополнительно устанавливается тоже усиленная, двух ручьевая поперечина, а поверх натянута специальная сетка Pet Screen, с переплетениями нитей из стекловолокна и для большей прочности покрытыми защитным составом на основе поливинилхлорида. Само покрытие нейтральное и экологически безопасное. Несмотря на то, что нити получаются более толстыми, а плетение сетки более плотное, поступлению свежего воздуха ваш дом не препятствует. А вот от вездесущего тополиного пуха и всевозможных насекомых гарантированно защитит. Полотно Pet Screen делает такую сетку необычайно прочной, ее практически нереально прорвать или каким-то образом испортить птичьими клювами или когтями ваших любимцев. При монтаже сеток системы Антикошка нами используются только металлические Z крепления и для жесткости дополнительно оснащаются фиксирующими креплениями по вертикали, уменьшая вероятность выпадения москитки вместе с представителем семейства кошачьих. Но всё-таки полную гарантию, что Мурзики как-то не изловчатся и не выдавят или сдвинут саму сетку, мы конечно дать не можем, ведь наши домашние любимцы очень умные и необычайно сообразительные! Уход за сеткой “Антикоготь” также очень простой, как и за стандартной рамочной сеткой, необходимо обязательно снимать на зимний период и как минимум раз в год промыть её тёплым моющим раствором.
Система раздвижных москитных сеток
Данная система москитных сеток предназначены для установки на раздвижные алюминиевые лоджии Проведал (Provedal) и их аналоги. Принцип работы такой же, как и у раздвижных створок данной системы, москитная сетка передвигается параллельно створкам по дополнительным направляющим. Направляющие устанавливаются внутри лоджии на всю их длину, это позволяет закрывать от насекомых любую из открытых створок. Раздвижная антимоскитная сетка и направляющие изготавливается из специального алюминиевого профиля, окрашенного в базовые, белый цвет. При необходимости для придания большей жёсткости конструкции антимоскитной сетки крепится усиливающая поперечина. С целью перекрыть неизбежные технологической щели, по всему периметру этой москитной сетки наклеивается щеточный уплотнитель. Полотно сетки, используемое в производстве раздвижной системы такое же, как и стандартной рамочной сетки. Противомоскитная сетка лёгкосъёмная конструкция и требуют минимум ухода.
Сетка на липучке. Безрамочная москитная сетка
Комплект облегчённой москитной сетки на липучке, так же как и другие сетки, надежно защищает жильё от вездесущих насекомых, надоедливого тополиного пуха и крупных частиц пыли. Огромный плюс этих москитных сеток, простота использования и возможность крепление на окна там, где другие сетки невозможно установить, например треугольные, арочные. Не смотря, что срок службы этих сеток на липучке не очень большой, 2-3 года, но это компенсируется не высокой ценой и простотой в хранение и использовании. Полотно, применяемое в данной системе анти москитных сеток стойкое к ультрафиолетовым лучам. Допускается, бережная стирку полотна сетки при t до 30º С. Установка лёгкой сетки на липучке очень проста, необходимо выполнить всего три последовательных действия:
- Тщательно обезжирить ту поверхность окна, куда будет клеиться лента Velkro (так называемая липучка)
- Снять защитный слой, приложить и разгладить ленту по периметру окна. На углах ленту необходимо разрезать
- Отрежьте с небольшим запасом необходимый кусок сетки и прилепите её на окно, плотно прижмите ее к липучке, при этом не рекомендуется сильно натягивать полотно. При необходимости обрежьте излишки сетки
Распашная москитная сетка для балконных дверей
Ещё совсем недавно, заказать и установить противомоскитную сетку на балконную дверь, было практически невозможно. Наша кампания решила помочь клиентам и освоила производство распашных противомоскитных сеток для дверей. Распашная москитная сетка представляет собой конструкцию из усиленного алюминиевого профиля несущей рамки сечением 32х10.5мм. и закреплённую на поворотных петлях к раме двери. Для фиксации распашной сетки в закрытом положении в комплект входят магнитные фиксаторы. Как правило, такие конструкции сеток устанавливаются на обычные балконные двери в городских домах; однако, в последнее время стали активно заказываться и в загородные дома для защиты от насекомых веранд, террас, закрытых беседок. Теперь с появлением системы поворотных москитных сеток, свежего воздуха в вашем доме будет еще больше.
Как заказать москитную сетку
Можно вызвать специалиста замерщика, а можно следуя простой инструкции самостоятельно снять все размеры и заказать сетку. Обычно измеряется проем открытой створки окна, где будет установлена москитная сетка, к измеренной ширине и высоте прибавляется по 5 сантиметров. Существует ряд ПВХ профилей, применяемые в производстве пластиковых окон, на которые сложно или даже невозможно установить рамочную систему москитных сеток (инструкция самостоятельного замера москитной сетки). Для таких окон предлагается универсальная москитная сетка на липучке. Некоторые клиенты заказывают рамочные сетки для предотвращения выпадения из окон домашних питомцев, все знают, как коты и кошки любят погреться на подоконнике, наблюдая за птицами за окном. В таких случаях обычная рамочная сетка не подойдёт, необходима специальная так называемая антикошка.
Не менее актуальна установка москитных сеток на алюминиевые, раздвижные лоджии для защиты от попадания посторонних предметов с вышерасположенных этажей, в частности не затушенных окурков, что может привести к пожару. В любом случае лучше подстраховаться от разного рода неожиданностей и установить москитную сетку на лоджию.
Уход за москитной сеткой, это просто
Москитная сетка простота в уходе, по мере загрязнения достаточно снять её и пропылесосить мягкой щёткой с уличной стороны (во избежание порчи полотна сетки не допускается применять щётку с жёстким ворсом). При сильных загрязнениях рекомендуется дополнительно промыть её тёплой водой с добавлением любого имеющегося под рукой моющего средством для посуды. Применение растворителей и химически активных веществ для мытья сетки не допустимо!
Перед наступлением зимнего периода москитную сетку в обязательном порядке необходимо промыть, просушить. Материалы, используемые для изготовления москитных сеток мало приспособлены к низким температурам, поэтому хранить москитную сетку необходимо в отапливаемом помещении.
При соблюдении этих условий москитная сетка будет служить Вам не один сезон.
Ремонт москитной сетки
Даже при правильной эксплуатации москитной сетки, иногда возникает необходимость её ремонта. Некоторые повреждения, такие как замена сломанной ручки или внешнего Z крепления сетки можно устранить самостоятельно. Небольшие порезы полотна москитной сетки также легко устранить, достаточно заклеить их с двух сторон куском обычного прозрачного скотча. Если повреждения москитной сетки более значительные, сломался пластиковый уголок, полностью или частично повреждено полотно сетки, от падения погнулась алюминиевая рамка, Вы можете обратиться к нам в офис, Зеленоград корпус 1519. Мы готовы отремонтировать москитные сетки практически всех основных типов и производителей, а это обойдется гораздо дешевле, нежели покупка новой противомоскитной сетки.