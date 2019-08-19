Решив остеклить лоджию или балкон, заказчик должен понимать и знать, что все работы будет проходить в несколько этапов:

Демонтаж старых рам и материалов

Самое первое, что понадобиться – это убрать все старое и ненужное. Не стоит надеяться, что это все произойдет быстро и в одно мгновение. При помощи ломика аккуратно снимаются старые оконные рамы, производится зачистка поверхности. Желательно поменять и изжившие себя балконную дверь с окном, или вообще их не применять, а использовать арочный вид соединения лоджии с жилым помещением, или объединить все воедино. Последнее позволит увеличить комнату. При необходимости демонтировать старые оконные рамы можно аккуратно, не повредив их, так как в последующем их можно с успехом повторно применить, например, на даче.

Усиление каркаса будущей конструкции остекления

Данный вид работ не всегда обязательный, и применяется только при необходимости. Сигналом к ремонту или замене некоторых элементов служат трещины, особо опасны они, если размещены на нижней плите лоджии. Специалисты профессионально замажут трещины, уберут зазоры, при необходимости сделают стяжку стен, усилят несущую плиту. Этот вид работ очень важен, поскольку в дальнейшем поможет избежать ненужных никому повреждений и обвалов. Также следует учесть, что замена некоторых элементов или монтаж ограждающего парапета, подразумевает изменение архитектурного вида сооружения, следовательно, должно обязательно быть согласовано с инспекцией жилых домов.

Изготовление самого каркаса

В качестве применяемого материала могут успешно использоваться как пластиковые рамы, так и алюминиевые. Новые рамы изготавливаются сугубо индивидуально для каждого балкона или лоджии отдельно. При желании, существуют варианты увеличения размеров лоджии или балкона, однако изменения хоть и будут незначительные +10-15 см, с разных сторон, но существенно смогут добавить дополнительной жилой площади.