Остекление и отделка лоджий и балконов
Самым распространённым и наиболее рациональным решением в обустройстве городского жилья, является остекление лоджии или балкона, с возможностью в дальнейшем его утепления. Вы навсегда забудете, что такое уличный шум, пыль, и избавитесь от попадания снега и дождя на балкон.
Профессионально выполненная работа по отделке и остеклению балкона, поможет в зимнее время сохранить тепло, и значительно увеличит жилую площадь вашего дома.
На лоджиях не устанавливают центральное отопление, поэтому немало важно исключить малейшие утечки тепла на улицу через балконное остекление и ограждение.
Все работы по остекления балкона достаточно трудоемкие и требуют не только опыта, но и специальных навыков. Доверить по этому, ее лучше профессионалам нашей компании в Зеленограде, Московские окна. Наши специалисты имеют за плечами огромный опыт и как нельзя лучше выполнят все необходимые работы по остеклению балкона в Зеленограде.
Варианты остекление лоджии в Зеленограде
Как правило, выбирают из двух вариантов остекления балкона или лоджии:
- холодное, алюминиевые раздвижные рамы
- теплое, остекление пластиковыми рамами со стеклопакетами различной степени теплоизоляции.
Бюджетный вариант остекления балкона
Рамы изготавливаются из алюминиевого профиля, как правило, белого или коричневого цвета. Створки в данной системе остекления лоджии сдвигаются параллельно друг другу, что позволяет экономить пространство при открытии оных. Стекло имеет толщину 5 мм. и надежно защитит от уличной грязи, холодных дождей и всевозможного мусора с верхних этажей, так как лоджия не герметична, на таком балконе прекрасно сушить белье.
Тёплый вариант остекления балкона
Второй вариант, это не только защита от пыли и влаги с улицы, он не пропускает холод, сохраня тепло. Конструкция достаточно тяжелая и в ряде случаев требует дополнительного укрепления ограждения. Стеклопакеты в тёплом варианте могут применяться как однокамерные, так и двухкамерные с установкой энергосберегающего стекла. Правильно утепленным балконом удобно пользоваться как в тёплое летнее время, так и в зимние холода.
Утепление и отделка балкона
Внутренняя отделка Вашего балкона придаёт законченный вид. Отделка подразделяется на декоративную и утеплённую. Декоративным материалом чаще всего являются пластиковые панели, а в качестве утеплителя мы используем пенофол и пеноплекс. Мы также можем предложить Вам электромонтажные работы и теплые полы. Неплохим дополнением являются и такие опции как сушилка для белья, тумбочки и шкафы для хранения вещей.
Жалюзи для балкона
Отличным вариантом украсить и защитить вашу лоджию от посторонних глаз и солнечного света являются рулонные шторы и жалюзи. В нашем ассортименте представлены различные модификации, от самых простых и не дорогих горизонтальных жалюзи до новомодных рулонных штор день-ночь. В дополнение, на рулонные шторы мы можем установить дистанционное управление что добавит удобства в использование данных аксессуаров.
Решив остеклить лоджию или балкон, заказчик должен понимать и знать, что все работы будет проходить в несколько этапов:
Демонтаж старых рам и материалов
Самое первое, что понадобиться – это убрать все старое и ненужное. Не стоит надеяться, что это все произойдет быстро и в одно мгновение. При помощи ломика аккуратно снимаются старые оконные рамы, производится зачистка поверхности. Желательно поменять и изжившие себя балконную дверь с окном, или вообще их не применять, а использовать арочный вид соединения лоджии с жилым помещением, или объединить все воедино. Последнее позволит увеличить комнату. При необходимости демонтировать старые оконные рамы можно аккуратно, не повредив их, так как в последующем их можно с успехом повторно применить, например, на даче.
Усиление каркаса будущей конструкции остекления
Данный вид работ не всегда обязательный, и применяется только при необходимости. Сигналом к ремонту или замене некоторых элементов служат трещины, особо опасны они, если размещены на нижней плите лоджии. Специалисты профессионально замажут трещины, уберут зазоры, при необходимости сделают стяжку стен, усилят несущую плиту. Этот вид работ очень важен, поскольку в дальнейшем поможет избежать ненужных никому повреждений и обвалов. Также следует учесть, что замена некоторых элементов или монтаж ограждающего парапета, подразумевает изменение архитектурного вида сооружения, следовательно, должно обязательно быть согласовано с инспекцией жилых домов.
Изготовление самого каркаса
В качестве применяемого материала могут успешно использоваться как пластиковые рамы, так и алюминиевые. Новые рамы изготавливаются сугубо индивидуально для каждого балкона или лоджии отдельно. При желании, существуют варианты увеличения размеров лоджии или балкона, однако изменения хоть и будут незначительные +10-15 см, с разных сторон, но существенно смогут добавить дополнительной жилой площади.