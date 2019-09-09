Жалюзи и рулонные шторы
Жалюзи отличное решение для оформления окна. Они не только защитят комнату от солнца, но и украсят интерьер стильным и современным дизайном, а офисным помещениям придадут строгость и презентабельность.
Обращаясь в офис компании Московские окна в Зеленограде, клиенты легко выберут подходящий им вид рулонных штор или жалюзи. Произвести замер и установку вы можете выполнить самостоятельно или воспользоваться услугами наших специалистов.
Планируя купить жалюзи в Зеленограде, первоначально предстоит определиться с подходящим видом солнцезащитных систем. Каждая из них отличается своими особенностями, с которыми необходимо познакомиться покупателям.
Какие бывают жалюзи
Вертикальные жалюзи
Для изготовления чаще всего используется специальный вид ткани, имеющей антистатические и водоотталкивающие свойства. В нашем ассортименте присутствуют и более экзотические виды вертикальных жалюзи, такие как пластиковые, алюминиевые стрингс и "плетёное дерево". В качестве несущего карниза применяется алюминиевый профиль, по желанию его можно закрыть, установив декоративный валанс. Большой выбор рисунков и расцветок тканевых ламелей поможет вписать данный вид жалюзи в любой интерьер жилого или офисного помещения. от 1000 рублей
Горизонтальные жалюзи
Один из самых популярных видов в продаже. Ламели могут быть изготовлены из алюминия, пластика, дерева или бамбука типовая ширина 16 25 и 50 мм., алюминиевые еще могут быть перфорированы. Наличие шнуровой лесенки (веревка или лента между ламелями) позволяет им вращаться, делает управление легким и удобным. Могут выполняться во всевозможных оттенках. Карниз изготавливается из стального крашеного профиля, крепление возможно как к потолку так и к стене. К преимуществам относится не большая стоимость, прочность, долговечность и простота в использование. от 812 рублей
Горизонтальные жалюзи для пластиковых окон
Уже давно в наших домах появились пластиковые окна, а следом на рынок вошли специально разработанные для этих окон миникастеные горизонтальные жалюзи систем Изолайт, Исотра Хит, а затем и Исотра Хит 2. Главное и неоспоримое преимущество этих систем в компактности и удобстве использования. Крепятся эти жалюзи вплотную к стеклопакету, оставляя свободный доступ к подоконнику, а управляются (подъем и поворот ламелей) всего лишь одной цепочкой. Ламели, как и у старшего поколения жалюзи, имеют массу цветов и оттенков при стандартной ширине 16 и 25 мм. от 1200 рублей, по акции
Рулонные шторы (свободно висящие)
Рулонные жалюзи изготавливаются из немнущихся материалов, способных отталкивать пыль и воду, благодаря чему меньше пачкаются. Стильный дизайн позволяет прекрасно вписаться в интерьер, украсив его. Большое ассортимент рисунков и расцветок тканей, дополняется полупрозрачными и полностью светонепроницаемыми (Blackout)материалами. Шторы, как правило, устанавливаются на весь оконный проем и управляются одной цепочкой. от 1900 рублей, по акции
Рулонные шторы для пластиковых окон
Данные рулонные шторы отчасти схожи со свободновисящими, в частность ткани в этих системах используются одинаковые. Схоже и управление, одной цепочкой. Основное отличие это способ крепления. Кассетные шторы устанавливаются непосредственно на створку или раму пластикового окна. Такой способ крепления не мешает открывать или откидывать створку окна и оставляет свободный доступ к подоконнику. Рулонные шторы для пластиковых окон становятся очень популярны, и мы готовы предложить вам весь ассортимент данной продукции. от 2450 рублей
Рулонные шторы День Ночь (Комбо)
Данный вариант рулонных штор представляет собой двухслойное полотно с чередующимися полосами. При этом одна полоса изготавливается из прозрачного материала, тогда как вторая имеет цвет. В народе такие шторы получили говорящее название "зебра". Однако оригинальный дизайн не мешает им вписываться в любое оконное пространство. Аналогичным остальным шторам данной серии, они могут похвастать потрясающими техническими и эксплуатационными характеристиками. от 3950 рублей, по акции
Римские шторы
Конструкция представлена в виде гармошки. Универсальность позволяет использовать данный вид на оконных конструкциях, отличающихся своими формами. Для изготовления применяется ткань, которая обрабатывается специальным средством для отталкивания пыли. Практичность позволяет легко ухаживать за изделием. от 3500 рублей, по акции
Мультифактурные жалюзи
Купить жалюзи этого типа предлагается, когда требуется привнести яркие акценты в интерьер. Это вертикальные жалюзи, где материалы наслаиваются друг на друга, что позволяет получать великолепные рисунки. Привлекательный дизайн создается с помощью красочных цветов, использования всевозможных декоративных вставок, необычных узоров. от 2720 рублей
Жалюзи с электроприводом
Дистанционное устройство привода жалюзи и рулонных штор очень удобно в использовании. Такое управление становится незаменимым, когда жалюзи украшает высокое окно или находящееся в недоступном месте. Чтобы подобрать оптимальное расположение ламелей или опустить полотно рулонных жалюзи достаточно нажать на кнопку пульта. Нельзя без электропривода штор обойтись и при устройстве умного дома, система легко адаптируется с другими устройствами.
Фото жалюзи
Нанесенное изображение на полотно или ламели делает дизайн оригинальным и эксклюзивным. Используя современные технологии печати, изображение получается четким и ярким. С таким видом открываются обширные возможности для воплощения всевозможных дизайнерских решений для оформления интерьера, делая его индивидуальным и эксклюзивным.
Материалы
Важный критерий выбора – это материалы, использованные для изготовления. Каждый вид отличается своими особенностями:
- ткань – является практичной, стойкой к выцветанию на солнце, предлагается в разных цветах. Благодаря специальной пропитке отталкивается грязь;
- алюминий – порадует надежностью и практичностью, стойкостью к износу, долговечностью. Материал не боится перепада температур и высокой влажности;
- дерево – привлекает теплоизоляционными и шумоизоляционными характеристиками, в помещении смотрится роскошно, хорошо дополняет классические стили;
- пластик – может быть прозрачным и непрозрачным, отличается неприхотливостью, долгим сроком службы.
Цена жалюзи напрямую зависит от выбранного материала. Также учитывается и размер конструкции, ее тип.
Покупка жалюзи в Зеленограде
Жители города Зеленограда легко подберут наиболее подходящий вариант жалюзи. Компания Московские окна Зеленоград предлагает наиболее выгодные условия, включая и привлекательные цены. Подбирая жалюзи в Зеленограде, рекомендуется ориентироваться на следующие критерии. Прежде всего, следует учесть предназначение помещения, тип окон, стиль, использованный для оформления интерьера. Выбранные жалюзи должны вписаться в помещение по фактуре, материалам, цвету. Значение имеют и личные вкусовые предпочтения покупателей. Другими словами, выбранная модель должна нравиться. В каталогах компании предлагается изобилие наименований. Это жалюзи, отличающиеся типом, материалами, а огромная цветовая палитра дает возможность легко выбрать наиболее подходящий цвет. Можно заказать изготовление по индивидуальным размерам для конкретного окна.