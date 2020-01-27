Современное пластиковое окно трудно представить без москитной сетки. Ища спасения от надоедливых и раздражающих насекомых, мы устанавливаем на свои окна сетки от комаров. Но проходит несколько лет и с ними начинают возникать проблемы (порвалось полотно, обломалось крепление, сломалась ручка и прочее).

Соответственно у владельца возникают вопросы:

как самостоятельно снять сетку;

возможно, ли отремонтировать москитную сетку;

где взять комплектующие для ремонта сетки;

как произвести замену или ремонт.

Постараюсь дать ответы на эти вопросы

Снять москитную сетку достаточно просто. Для этого, необходимо сначала определиться какой вид антимоскитки у вас стоит. Если это рамочная сетка, то нужно взять изделие за 2 ручки и приподнять её вверх, слегка выдвинуть вперед и опустить, затем развернуть боком и занести в комнату.

Если стоит рулонный механизм, то необходимо открутить от 4-х до 6-ти шурупов на направляющих и всё — можно заносить сетку в квартиру. Практически такая же ситуация и с дверными изделиями. Только здесь необходимо открутить винты, которыми закреплены петли.

Купить необходимые комплектующие можно практически в любом оконном офисе или магазине. Так же в сети интернета имеется огромное количество интернет магазинов предлагающих запасные детали для анти москитных сеток. Но будьте внимательны, комплектующие разных производителей отличаются и в ряде случаев не взаимозаменяемы.

Определить возможность ремонта может только специалист. Мы же приведем основные проблемы, с которыми может справиться рядовой потребитель. Провисло полотно — для исправления необходимо вытащить шнур удерживающий полотно сетки из паза рамки, натянуть сетку и снова закатать шнур, таким же образом происходит и замена всего полотна. Сломалось крепление или ручка — здесь необходимо приобрести сломанную деталь и закрепить её точно так же, как она и стояла. Остальные возникшие проблемы может решить только специалист, например, жителям Зеленограда помогут в офисе компании Московские окна расположенного по адресу Зеленоград, корпус 1519, телефон 8(499)733-66-90.

Цены на ремонт москитных сеток в Зеленограде

Перетяжка стандартной москитной сетки (замена полотна, шнура, ручки 2 шт.) — 1000 рублей 1 шт.

Перетяжка нестандартной москитной сетки (замена полотна, шнура, ручки 2 шт.) — 1100 рублей 1 шт.

Перетяжка москитной сетки АНТИКОШКА (замена полотна, шнура, ручки 2 шт.) — 2400 рублей 1 шт.

Установка перемычки (белая) — 150 рублей

Установка перемычки (коричневая, серая) — 200 рублей

Установка перемычки (Усиленная белая. коричневая) — 300 рублей

Замена ручек москитной сетки 2 шт. — 100 рублей

Замена уголков 1 шт. 50 рублей

Но что бы ни возникало необходимость ремонта москитных сеток и вам не понадобилось снова вводить в поиске запрос купить москитную сетку, нужно просто своевременно следить за её состоянием. Очень важно снимать москитную сетку на зиму и вовремя чистить, не применять больших усилий при снятии и установке. Воспользуйтесь советом и вы сбережете семейный бюджет от дополнительных затрат и получаете надёжное средство который будет беречь вас от не прошенных гостей.