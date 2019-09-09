Пластиковые окна

При покупке пластикового окна главный акцент нужно делать на профиль, стеклопакет и фурнитуру.

Некачественный ПВХ профиль распознается довольно просто. Поверхность должна быть однородной и совершенно гладкой. Зернистость говорит о том, что профиль, вероятно, был произведён в кустарных условиях, а сама компания, поставляющая его, явно недобросовестна.

Также не стоит пренебрегать такими параметрами, как толщина внешней стенки она может варьироваться от 2,5 до 3 мм. Ширина профиля, классическим вариантом считается ширина 58 — 60 мм, а в премиальном классе этот показатель может достигать 90 мм. Помните, тяжелые оконные створки нуждаются в максимально прочности несущей рамы.

Под воздействием наиболее интенсивных нагрузок находится фурнитура. Именно такие детали как петли, штифты, прижимы, обеспечивают плотное пролегание створки к раме. Окно в течение всей своей жизни будет открываться и закрываться неисчислимое количество раз, поэтому от элементов фурнитуры будет зависеть практичность и функциональность всей конструкции. По подозрительно низкой цене реализуется фурнитура, изготовленная из менее качественного мягкого металла, на это стоит обратить особое внимание.

Мы настоятельно рекомендуется перед установкой осмотреть стеклопакет. Согласно действующим нормам, толщина первой камеры стеклопакета не может быть менее 8 мм, второго — как минимум 12 мм. Для обеспечения более высокого уровня теплоизоляции лучше всего ставить многокамерные пакеты.

На окнах должна обязательно присутствовать защитная плёнка, которая удаляется после монтажа. Если вовремя от неё не избавиться, то под воздействием солнечных лучей она прилипнет намертво.