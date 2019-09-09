Пластиковые окна
Выбирая пластиковые окна в Зеленограде главным для потребителя становится вопрос качества.
Поскольку оконные системы устанавливаются с надеждой на долгую и эффективную эксплуатацию, то нужно учитывать ряд критериев:
Надёжность комплектующих, строгое соблюдение технологического процесса на производстве. Правильность установочных работ, наконец, репутацию фирмы.
На что обратить внимание выбирая пластиковые окна в Зеленограде
При покупке пластикового окна главный акцент нужно делать на профиль, стеклопакет и фурнитуру.
Некачественный ПВХ профиль распознается довольно просто. Поверхность должна быть однородной и совершенно гладкой. Зернистость говорит о том, что профиль, вероятно, был произведён в кустарных условиях, а сама компания, поставляющая его, явно недобросовестна.
Также не стоит пренебрегать такими параметрами, как толщина внешней стенки она может варьироваться от 2,5 до 3 мм. Ширина профиля, классическим вариантом считается ширина 58 — 60 мм, а в премиальном классе этот показатель может достигать 90 мм. Помните, тяжелые оконные створки нуждаются в максимально прочности несущей рамы.
Под воздействием наиболее интенсивных нагрузок находится фурнитура. Именно такие детали как петли, штифты, прижимы, обеспечивают плотное пролегание створки к раме. Окно в течение всей своей жизни будет открываться и закрываться неисчислимое количество раз, поэтому от элементов фурнитуры будет зависеть практичность и функциональность всей конструкции. По подозрительно низкой цене реализуется фурнитура, изготовленная из менее качественного мягкого металла, на это стоит обратить особое внимание.
Мы настоятельно рекомендуется перед установкой осмотреть стеклопакет. Согласно действующим нормам, толщина первой камеры стеклопакета не может быть менее 8 мм, второго — как минимум 12 мм. Для обеспечения более высокого уровня теплоизоляции лучше всего ставить многокамерные пакеты.
На окнах должна обязательно присутствовать защитная плёнка, которая удаляется после монтажа. Если вовремя от неё не избавиться, то под воздействием солнечных лучей она прилипнет намертво.
Системы пластиковых окон производства компании «Московские окна»
Окна Эконом
Пластиковые окна Эконом не дорогие, но в тоже время соответствующие всем ГОСТам и идеально адаптированы под требования российского рынка. На данную систему распространяется стандартная 2-х годовая и расширенная 5-и летняя гарантия.
Окна Премиум
Окна премиальных систем имеют более высокие характеристики и возможности по цвету и форме профиля и рекомендуются для помещений с высокими требованиям по тепло сбережению. Гарантия на эти системы окон 5 лет.
Окна Люкс
Пластиковые окна Эконом не дорогие, но в тоже время соответствующие всем ГОСТам и идеально адаптированы под требования российского рынка. На данную систему распространяется стандартная 2-х годовая и расширенная 5-и летняя гарантия.
Установка пластиковых окон
Проверить правильность установки можно самостоятельно, причем сразу же после всех выполненных работ. Все конструкции должны быть установлены максимально ровно, без отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскости. Наличие трещин – это первый признак того, что изделие не сможет справляться со своими задачами на необходимом уровне.
Даже если оконная система оборудована энергосберегающими стеклопакетами, но на профиле имеются трещины, идеальной теплоизоляции ждать не стоит.
Важность профессиональной установки ПВХ конструкции сложно переоценить, поскольку неудачный монтаж может свести на нет все эксплуатационные свойства новой оконной системы. Ошибки, допущенные во время установки, могут негативно повлиять на герметичность конструкции, а это всегда приводит к теплопотерям, появлению конденсата и другим негативным последствиям.
Стык между рамой и подоконником обязательно германизируется силиконовым составом. Швы между рамой и стеной также должны быть качественно заделаны согласно ГОСТу. После монтажа следует выполнить регулировку, чтобы створки открывались плавно, без каких-либо отклонений.
Также рекомендуется сразу избавиться от защитных пленок. Это не только плюс к эстетичности, но и возможность выявить отсутствие царапин в местах, прикрытых защитной пленкой
Гарантия
Срок службы современных пластиковых окон составляет приблизительно 30 — 40 лет. Если производитель на самом деле уверена в качестве своей продукции, а не просто старается преподнести её в лучшем свете, то она предоставит гарантию. При этом, чем больший её срок, тем выше качество.
Если Вы решили купить пластиковые окна в Зеленограде, и остановили свой выбор на нас, то абсолютно точно можете рассчитывать на 5-летний гарантийный период.
Итог
Предприятие, где осуществляется непосредственно производство и сборка, должны быть оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и характеризоваться соответствующим уровнем контроля на каждом этапе. Только так может быть сведен к нулю риск изготовления брака.
Кроме того, ответственная компания, дорожащая своей репутацией, уделяет большое внимание квалификации персонала, как фактору качества изделия. Аккуратная и безопасная транспортировка, позволяющая избежать случайных повреждений, также говорит в пользу такой фирмы.
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