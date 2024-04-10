работаем с 1995 года!
Несмотря на то, что основной упор мы делаем на широкую линейку ПВХ окон из профиля REHAU, весь ассортимент на этом, не заканчивается.
Имея богатый опыт и высококлассных специалистов, мы также оказываем услуги, регулировке и ремонту оконных конструкций сторонних производителей.
Наши ПВХ окна разработаны совместно с признанным европейским лидером, концерном Rehau. Высокое качество наших изделий подкреплено запатентованными немецкими и собственными разработками и технологиями. Производятся на современной автоматической линии ROTOX, что позволяет контролировать весь цикл изготовления от стеклопакетов до завершающей сборки.
Являясь одним из самых крупных производителей в России, «Московские окна» имеет возможность устанавливать, невысокую цену на всю линейку продукции и комплектующих. Поэтому у Вас есть возможность купить эксклюзивные системы из пластикового профиля, от премиального до эконом сегмента, по демократичным ценам.
Наше представительство находится в Зеленограде, поэтому все работы по сервисному и послегарантийному обслуживанию, а при необходимости и ремонт пластиковых окон выполняются в кратчайшие сроки и всегда на высоком уровне.
Чтобы заказать качественные окна в Зеленограде, больше не нужно просматривать десятки сайтов и обращаться в многочисленные точки продаж. Достаточно прийти в наш офис, где детально расскажут о преимуществах каждой оконной системы. Там же Вы получите квалифицированную консультацию по жалюзи, рулонным шторам, натяжным потолкам, москитным сеткам, откосам, подоконникам и другим продуктам и сопутствующим товаром.
124683, Москва, Зеленоград, 15 микрорайон, корпус 1519. Вход со стороны улицы Каменка, вывеска «Московские окна»
Проезд автобусом: 5, 19, 19К, 22 до остановки «Центр занятости населения»