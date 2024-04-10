Пластиковые окна и Жалюзи в Зеленограде

работаем  с 1995 года!

+7 (916) 599-66-60
Офис в Зеленограде
Московские окна – одна из первых компаний, начавшая 1992 году производить пластиковые окна в России. А в октябре 1995 года был открыт первый офис по продаже пластиковых окон в Зеленограде. За этот период были выполнены десятки тысяч успешных проектов по остеклению и установке жалюзи и москитных сеток в жилом фонде, лечебных и административных зданий в Москве и Зеленограде.

Главное направление компании:

  • производство и установка высококачественных пластиковых окон из профиля Rehau;
  • продажа москитных сеток и других оконных комплектующих и аксессуаров;
  • установка различных видов рулонных штор и жалюзи в Зеленограде.

 Несмотря на то, что основной упор мы делаем на широкую линейку ПВХ окон из профиля REHAU, весь ассортимент на этом, не заканчивается.
Имея богатый опыт и высококлассных специалистов, мы также оказываем услуги, регулировке и ремонту оконных конструкций сторонних производителей.

Москитные сетки стандарт акция

У нас вы можете заказать:

Зеленоград пластиковые окна

Пластиковые окна

Окна на балкон

Балконы и лоджии

Зеленоград пластиковые окна

У нас Вы можете заказать:

Дети и окна

Двери ПВХ и AL

  • Балконные двери
  • Офисные двери
  • Входные группы

Рулонные шторы для пластиковых окон

Жалюзи и шторы

Витражи на пластиковые окна

Комплектующие

Наши услуги

Наши услуги

 Цена выпускаемой продукции и комплектующих

 Наши ПВХ окна разработаны совместно с признанным европейским лидером, концерном Rehau. Высокое качество наших изделий подкреплено запатентованными немецкими и собственными разработками и технологиями. Производятся на современной автоматической линии ROTOX, что позволяет контролировать весь цикл изготовления от стеклопакетов до завершающей сборки.
 Являясь одним из самых крупных производителей в России, «Московские окна» имеет возможность устанавливать, невысокую цену на всю линейку продукции и комплектующих. Поэтому у Вас есть возможность купить эксклюзивные системы из пластикового профиля, от премиального до эконом сегмента, по демократичным ценам.

 Сервис и послегарантийное обслуживание

 Наше представительство находится в Зеленограде, поэтому все работы по сервисному и послегарантийному обслуживанию, а при необходимости и ремонт пластиковых окон выполняются в кратчайшие сроки и всегда на высоком уровне.

 Индивидуальный подход к каждому заказу

  • Опытный персонал всех подразделений всегда ответит на ваши вопросы и поможет реализовать даже самую смелую идею.
  • Изготовление в максимально короткие сроки.
  • Доставка на фирменных закрытых машинах.
  • Быстрый демонтаж и установка пластиковых окон квалифицированными и опытными специалистами.
  • Гарантия, закреплённая в договоре до 5 лет.
  • Благодаря непреклонным стандартам качества продукция компании была удостоена первой премии Российский Национальный Олимп.

 Чтобы заказать качественные окна в Зеленограде, больше не нужно просматривать десятки сайтов и обращаться в многочисленные точки продаж. Достаточно прийти в наш офис, где детально расскажут о преимуществах каждой оконной системы. Там же Вы получите квалифицированную консультацию по жалюзи, рулонным шторам, натяжным потолкам, москитным сеткам, откосам, подоконникам и другим продуктам и сопутствующим товаром.

 Наш адрес в Зеленограде

 124683, Москва, Зеленоград, 15 микрорайон, корпус 1519. Вход со стороны улицы Каменка, вывеска «Московские окна»
 Проезд автобусом: 5, 19, 19К, 22 до остановки «Центр занятости населения»

8 (916) 599-66-60
8 (499) 733-66-90
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