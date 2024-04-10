Наши ПВХ окна разработаны совместно с признанным европейским лидером, концерном Rehau. Высокое качество наших изделий подкреплено запатентованными немецкими и собственными разработками и технологиями. Производятся на современной автоматической линии ROTOX, что позволяет контролировать весь цикл изготовления от стеклопакетов до завершающей сборки.

Являясь одним из самых крупных производителей в России, «Московские окна» имеет возможность устанавливать, невысокую цену на всю линейку продукции и комплектующих. Поэтому у Вас есть возможность купить эксклюзивные системы из пластикового профиля, от премиального до эконом сегмента, по демократичным ценам.

Наше представительство находится в Зеленограде, поэтому все работы по сервисному и послегарантийному обслуживанию, а при необходимости и ремонт пластиковых окон выполняются в кратчайшие сроки и всегда на высоком уровне.

Индивидуальный подход к каждому заказу

Опытный персонал всех подразделений всегда ответит на ваши вопросы и поможет реализовать даже самую смелую идею.

Изготовление в максимально короткие сроки.

Доставка на фирменных закрытых машинах.

Быстрый демонтаж и установка пластиковых окон квалифицированными и опытными специалистами.

Гарантия, закреплённая в договоре до 5 лет.

Благодаря непреклонным стандартам качества продукция компании была удостоена первой премии Российский Национальный Олимп.

Чтобы заказать качественные окна в Зеленограде, больше не нужно просматривать десятки сайтов и обращаться в многочисленные точки продаж. Достаточно прийти в наш офис, где детально расскажут о преимуществах каждой оконной системы. Там же Вы получите квалифицированную консультацию по жалюзи, рулонным шторам, натяжным потолкам, москитным сеткам, откосам, подоконникам и другим продуктам и сопутствующим товаром.