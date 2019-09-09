Уже давно в наших домах появились пластиковые окна, а следом на рынок вошли специально разработанные для этих окон миникастеные горизонтальные жалюзи систем Изолайт, Исотра Хит, а затем и Исотра Хит 2. Главное и неоспоримое преимущество этих систем в компактности и удобстве использования. Крепятся эти жалюзи вплотную к стеклопакету, оставляя свободный доступ к подоконнику, а управляются (подъем и поворот ламелей) всего лишь одной цепочкой. Ламели, как и у старшего поколения жалюзи, имеют массу цветов и оттенков при стандартной ширине 16 и 25 мм. от 1200 рублей, по акции